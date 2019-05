Nach gesenkten Bewertungsansprüchen im Saarland : Landesschülersprecher begrüßt Chancen auf bessere Noten im Mathe-Abi

Saarbrücken Usamah Hammoud fordert aber in einer Videobotschaft via Internet Konsequenzen, um künftig ähnliche Probleme auszuschließen.

Nachdem die Bewertungsmaßstäbe im Saarland für das Abitur im Fach Mathematik gesenkt worden sind, richtet sich Landesschülersprecher Usamah Hammoud am Freitag (31. Mai) mit einem Video an die Prüflinge. Nach einem Gespräch mit Saar-Bildungsminister Ulrich Commerçon (SPD) begrüßt er darin „die getroffene Entscheidung des Ministers hinsichtlich der veränderten Bewertungsmaßstäbe“. Allerdings lege die Landesschülervertretung weiterhin darauf Wert, darüber zu reden, „wie wir die zukünftigen Abiture gestalten müssen“, damit es kein weiteres Mal zu solchen Problemen kommt. Hammoud fordert in diesem Zusammenhang „wirklich sinnvolle bundesweite Standards gerade im Mathematikabitur“.