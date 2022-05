Geometrie-Aufgaben in der schriftlichen Prüfung : Saarpolygon schafft es ins bayerische Mathe-Abi – und lässt so manchen Schüler verzweifeln

Saarpolygon schafft es ins bayerische Mathe-Abi – und lässt so manchen Schüler verzweifeln

Geometrie-Aufgaben in der schriftlichen Prüfung

Exklusiv Das Saarpolygon eignet sich hervorragend für Geometrie-Aufgaben. Bayerische Abiturienten mussten in ihrer Mathe-Prüfung nun sieben Aufgaben dazu lösen. Manche schimpfen nun mächtig.

Der Weg zum Abitur in Bayern führt in diesem Jahr für viele Schüler über das Saarland. In der schriftlichen Prüfung des Mathematik-Abis mussten die Schüler vor wenigen Tagen sieben Geometrie-Aufgaben zum Saarpolygon auf der Bergehalde Ensdorf lösen. Sie machten rund 20 Prozent der Bewertung aus.