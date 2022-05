„Nicht leicht, aber machbar“ : Diese kniffligen Saarpolygon-Aufgaben mussten Bayerns Schüler im Mathe-Abi lösen

Exklusiv Sieben Geometrie-Aufgaben zum Saarpolygon mussten bayerische Schüler im Mathe-Abitur lösen. Viele Saarländer fragten sich in den letzten Tagen, was genau von den Schülern verlangt wurde. Die SZ veröffentlicht die Aufgaben.

Das war keine ganz leichte Aufgabe: Beim Mathematik-Abitur in Bayern mussten Schüler vor wenigen Tagen Geometrie-Aufgaben rund um das Saarpolygon auf der Bergehalde in Ensdorf lösen. Sie machten rund 20 Prozent der Bewertung aus.

Die Saarbrücker Zeitung veröffentlicht mit Genehmigung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus nun die Prüfungsfragen. Im Saarland besteht großes Interessen an der Abi-Aufgabe, wie nicht zuletzt die Zugriffszahlen auf den entsprechenden Artikel in der SZ zeigen. Hier findet sich in einem Youtube-Video eine Musterlösung.