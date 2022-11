Illegaler Waffenbesitz? : GIU-Geschäftsführer Welker steht kommende Woche vor Gericht

Dem beurlaubten GIU-Geschäftsführer Martin Welker wird unerlaubter Waffenbesitz vorgeworfen. Kommende Woche soll es zum Prozess kommen.

Der beurlaubte Geschäftsführer der Saarbrücken Wirtschaftsförderung GIU, Martin Welker, muss sich ab kommendem Freitag wegen illegalen Waffenbesitzes vor Gericht verantworten. Das bestätigte das Amtsgericht Neunkirchen auf SZ-Anfrage. Die Waffe – den Angaben zufolge ein Revolver – sei im vergangenen Jahr bei einer Hausdurchsuchung in Welkers Neunkircher Anwaltskanzlei in einem Safe entdeckt worden.

Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro beantragt

Nach SZ-Informationen ist in dem Verfahren wegen des Vorwurfs des vorsätzlichen unerlaubten Besitzes einer Schusswaffe am 22.11.2021 ein Strafbefehlsantrag beim Amtsgericht Neunkirchen gestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hat demnach eine Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro beantragt. Welker hat dagegen Einspruch eingelegt – daher kommt es zum Prozess.

Welker im Zentrum weiterer Ermittlungen

Im Zuge der Ermittlungen wegen angeblicher Absprachen beim Bau des Saarbrücker Ludwigsparkstadions soll es nach bestätigten SZ-Informationen im April 2021 eine Hausdurchsuchung durch die Steuerfahndung in einem Anwesen Welkers gegeben haben. Dabei wurde auch ein Koffer mit Bargeld in Höhe von 389 000 Euro gefunden, wie Welker der SZ bestätigt hatte. Ihm wird vorgeworfen, illegale Absprachen bei der Vergabe eines Bauauftrags i mit dem Geschäftsführer des Eppelborner Bauunternehmens A. Gihl GmbH, Martin Gihl, getroffen zu haben. Welker wirft Gihl nun vor, einen Umschlag mit den 389 000 Euro unbemerkt bei ihm deponiert zu haben.

Gegen Welker wurde nach SZ-Informationen in der Vergangenheit bereits Anklage wegen Steuerhinterziehung am Landgericht erhoben. Er soll über Jahre hinweg keine Steuererklärung abgegeben haben. In diesem Zusammenhang wurde wohl die Steuerfahndung auf ihn aufmerksam. Die Anklage wurde, so heißt es, vorerst wieder zurückgezogen, um sie zu ergänzen.