Interview mit Martin Junkernheinrich : „Ich würde den Erfolg nicht kleinreden“

Finanzwissenschaftler Martin Junkernheinrich sieht derzeit keine Chance auf eine Entschuldung durch den Bund.

Rächt sich jetzt, dass man in den letzten Jahren, in denen es wirtschaftlich gut lief, Reformen unterlassen hat? Die interkommunale Zusammenarbeit kommt kaum voran, die vom Land seit Jahren geplante Funktionalreform gibt es bis heute nicht.

JUNKERNHEINRICH In den fiskalischen Honeymoon-Zeiten, in denen die Einnahmen stärker steigen als erwartet, war man mit Strukturreformen in vielen Ländern und Staaten sehr zurückhaltend. Ich habe wahrgenommen, dass interkommunale Kooperation auch im Saarland sehr singulär geblieben ist.

JUNKERNHEINRICH Als Gutachter braucht man eine gewisse Enttäuschungsfestigkeit. Dieses Gutachten hat allerdings einen Meinungswandel herbeigeführt. Am Anfang waren Kassenkredite im Saarland eine Selbstverständlichkeit. Als wir deutlich gemacht hatten, dass darin ein gewisses Problem liegen könnte, hat man uns angeschaut und gesagt: „Aber Herr Junkernheinrich, die Kassenkredite sind bei uns ein normales Instrument der Finanzierung!“ Von da bis zu einem Entschuldungsprogramm ist ein langer Weg. Da hat das Gutachten sicherlich zu einem Umdenken geführt. Es hat sich bei den Hebesätzen der kommunalen Steuern etwas getan, man hat versucht, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Dass so etwas nicht immer eins zu eins umgesetzt wird, ist klar.

JUNKERNHEINRICH Das Problem ist auch in Berlin angekommen. Wir werden eine längere Diskussion bekommen, wie wir die Kommunen insbesondere in den finanzschwächeren Ländern so ausstatten können, dass sie mehr investieren können. Gerade in den Ländern mit hohen Kassenkrediten sind auch die Investitionskredite sehr hoch.