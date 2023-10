Spitzenkandidatin der ÖDP Kann die einzige Saarländerin im EU-Parlament weiterhin Abgeordnete bleiben?

Die saarländische EU-Abgeordnete Manuela Ripa (ÖDP) wahrt ihre Chance, bei der Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 erneut in die europäische Volksvertretung einzuziehen. Die Juristin aus Saarbrücken wurde am Samstag bei der Vertreterversammlung der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) in Würzburg zur Spitzenkandidatin gewählt.