Nach Ermittlungen in NRW : 22-Jähriger im Saarland wegen schweren Kindesmissbrauchs festgenommen

Nach Ermittlungen in NRW

Der Mann soll ein heute 11-jähriges Kind mehrfach missbraucht und die Taten auf Video aufgezeichnet haben. Laut Staatsanwaltschaft hat er sich zu den Vorwürfen bereits eingelassen.

Nach Missbrauchs-Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen hat die Polizei am Mittwoch im Saarland einen 22-Jährigen wegen des dringenden Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern festgenommen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.