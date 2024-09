Armut im Saarland bekämpfen Sozialminister Jung (SPD) stellt weitere Pläne zur Armutsbekämpfung vor

Jeder fünfte Mensch im Saarland ist von Armut betroffen. In besonderem Maß leiden Menschen unter Armut, die an den ehemaligen Hütten- und Bergbaustandorten leben, wie in Teilen der Völklinger und Neunkircher Innenstadt sowie im Saarbrücker Stadtteil Burbach, so Sozialminister Magnus Jung (SPD). Um die Not dort gezielt bekämpfen zu können, wurden die drei Stadtteile bereits im Sommer 2023 als Modell-Stadtteile für die quartiersbezogene Armutsbekämpfung ausgewählt. Nun hat das Kabinett diesen Ansatz bekräftigt, der fortan ressort- und ebenenübergreifend verfolgt werden soll. „Hierfür arbeiten erstmalig alle Ressorts strukturell zusammen: Arbeitsmarkt-, Sozial-, Wohnungs-, Bildungs-, Wirtschafts-, Umwelt-, und Gesundheitspolitik“, betonte Jung am Dienstag vor Journalisten. Zuvor hatte der Ministerrat mit dem Format „Kabinett vor Ort“ in der Diakonie in Völklingen getagt.