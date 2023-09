Großherzogtum investiert Milliarden in den öffentlichen Nahverkehr Luxemburg enteilt Deutschland bei der Verkehrswende

Luxemburg · Luxemburg investiert Milliarden in den Ausbau des Schienennetzes und in seine Straßenbahn. Warum sich der Verkehrsminister des Nachbarlandes eine bessere Verbindung nach Saarbrücken wünscht und nicht recht an den Erfolg des 49-Euro-Tickets glaubt.

13.09.2023, 08:00 Uhr

Eine Tram der Stadt Luxemburg steht an der Haltestelle Pfaffenthal-Kirchberg. In Luxemburg ist der öffentliche Personennahverkehr kostenlos. Foto: dpa/Oliver Dietze

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Dem Großherzogtum Luxemburg, seit den 1990er Jahren von 380 000 auf inzwischen 660 000 Einwohner gewachsen, droht der Verkehrsinfarkt. Die Ampel-Regierung des Nachbarstaates dreht beim Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel deshalb das ganz große Rad – mit Milliarden-Investitionen, die im Saarland vor allem eines auslösen: ungläubiges Staunen.