Rapper Smudo verteidigt App nach Lösch-Aufruf : Zukunft der Luca-App im Saarland unklar: Jetzt sprechen sich auch die Grünen gegen eine Lizenz-Verlängerung aus

Zukunft der Luca-App im Saarland unklar: Jetzt sprechen sich auch die Grünen gegen eine Lizenz-Verlängerung aus

Update Saarbrücken/Mainz/Berlin Im Saarland steht die Entscheidung über eine mögliche Verlängerung der in der Kritik stehenden Luca-App zur Kontaktnachverfolgung in der Corona-Pandemie noch aus. Nach dem stellvertretenden FDP-Landesvorsitzenden Helmut Isringhaus sprechen sich nun auch die Saar-Grünen gegen eine weitere Nutzung der App aus.

Der Kooperationsvertrag zwischen dem Saarland und der Luca-App-Betreibergesellschaft Culture4life hat nach Auskunft des saarländischen Gesundheitsministeriums eine Laufzeit bis zum 31. März 2022. Der Vertrag verlängere sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht vorher mit einmonatiger Frist gekündigt wird.

Um alle Aspekte der App miteinzubeziehen, seien die saarländischen Gesundheitsämter, der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Saarland und der Poprat Saarland als Interessenverband der Kultur- und Eventbranche um eine Stellungnahme gebeten worden. „Hier stehen noch einige Antworten aus. Sobald diese vorliegen, wird über eine mögliche Verlängerung beziehungsweise eine Kündigung entschieden“, heißt es aus dem Ministerium.

FDP-Landesvorsitzender Isringhaus spricht sich gegen Luca-App aus

Der stellvertretende FDP-Landesvorsitzende Helmut Isringhaus rief das Gesundheitsministerium am Dienstag dazu auf, die Lizenz für die Nutzung der Luca-App nicht zu verlängern. Da der Funktionsumfang der Corona-Warn-App immer mehr ausgeweitet worden sei, sei die Luca-App nicht alternativlos. Die rechtswidrige Nutzung der App-Daten für polizeiliche Ermittlungen in Rheinland-Pfalz werfe zusätzliche Fragen auf: „Schließlich schaden solche Vorkommnisse auch anderen sinnvollen Anliegen der digitalen Datenaufbereitung, wie zum Beispiel einer Einführung der digitalen Patientenakte.“

Auch die Grünen im Saarland gegen weitere Nutzung der Luca-App

Auch die Saar-Grünen sprechen sich gegen eine Verlängerung der Luca-Lizenz aus: Eine weitere Nutzung nach dem 31. März käme „einer Steuergeld- und Ressourcenverschwendung gleich“, teilte die Partei am Donnerstag mit. Die Grünen kritisieren einen Mangel an Datenschutz und Barrierefreiheit. Außerdem sei es unverständlich, dass die Landesregierung sich in Konkurrenz zur Corona-Warn-App begebe. „Insgesamt hat die Luca-App so viele Fehler und Schwächen, dass die Landesregierung es sich nicht erlauben kann, die Saarländerinnen und Saarländer weiter zu verpflichten, sie für die Kontaktverfolgung zu nutzen“, sagt Sören Bund-Becker, der auf Listenplatz zwei der Saar-Grünen für die Landtagswahl steht. „Die Luca-App scheint hier mehr Probleme zu schaffen als sie zu lösen vermag.“

Corona-Warn-App als Alternative zur Luca-App

Im Nachbarbundesland Rheinland-Pfalz fordert der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Dieter Kugelmann, „ernsthaft zu prüfen, ob die Luca-App als Instrument zur Pandemie-Bekämpfung noch gebraucht wird“: „Es gibt immer wieder datenschutzrechtliche Bedenken“, sagte Kugelmann der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Möglicherweise sei die mehrfach nachgerüstete Corona-Warn-App des Bundes ausreichend, bei der die Daten nicht in einem zentralen Pool, sondern auf dem Smartphone gespeichert würden.

Im Fall der unrechtmäßigen Nutzung der Luca-App bei den Ermittlungen zu einem tödlichen Sturz in Mainz werde seine Behörde je ein Informationsersuchen an das Gesundheitsamt und die Staatsanwaltschaft stellen. Dann werde voraussichtlich ein Verfahren eingeleitet und am Ende die Rechtswidrigkeit beanstandet. Die unrechtmäßige Nutzung erschüttere das Vertrauen vieler Menschen, dass die Pandemie-Bekämpfung im rechtlichen Rahmen bleibe, sagte Kugelmann und verwies auf Beschwerdemails, die er dazu erhalten habe.

Die Polizei Mainz hatte bei Ermittlungen zu einem Todesfall auf Daten von Besuchern einer Gaststätte aus der Luca-App zugegriffen. Dafür habe keine hinreichende rechtliche Grundlage bestanden, hatte die Staatsanwaltschaft eingeräumt und sich entschuldigt. Sie hatte der Abfrage eigenen Angaben zufolge zugestimmt. 21 potenzielle Zeugen seien telefonisch kontaktiert worden. Anlass war der Sturz eines Mannes am 29. November 2021 nach dem Verlassen einer Gaststätte. Er soll einige Tage später an diesen Folgen gestorben sein.

Luca-Macher kritisieren Vorgehen der Mainzer Behörden

Nach Bekanntwerden des Falls hatten einzelne Politiker der FDP und Grünen öffentlich dazu aufgerufen, die Luca-App von den mobilen Telefonen zu löschen, und die Bundesländer aufgefordert, auslaufende Verträge mit dem Anbieter nicht zu verlängern. Der Rapper Smudo hat die Luca-App nun gegen Vorwürfe von Netzpolitikern verteidigt. Für deren Aufruf, die App zu deinstallieren, habe er kein Verständnis, sagte der Künstler am Dienstag der „Bild“. „Ich halte es für verantwortungslos, dass ein Aufruf von ein bis zwei mir bisher nicht bekannter Politiker dazu führen könnte, dass mitten in der pandemischen Lage Menschen die Luca-App löschen.“

Smudo hat die App mitentwickelt, um seiner Band und anderen Künstlern in der Corona-Pandemie wieder Auftritte zu ermöglichen. Der Sänger ist an der Betreibergesellschaft der Luca-App wirtschaftlich beteiligt.

Das Vorgehen der Behörden in Mainz war von den Luca-Machern selbst kritisiert worden. Nach dem Infektionsschutzgesetz dürften aus dem System keine Daten zum Zwecke der Zeugensuche oder Strafverfolgung abgerufen werden, erklärte die Betreibergesellschaft Culture4life. „Das Handeln von Polizei sowie von Gesundheitsamt war nicht durch das Infektionsschutzgesetz gedeckt, was die Behörden auch eingeräumt haben.“

Smudo sagte der „Bild“, die Luca-App helfe gegenwärtig jeden Tag effektiv, Infektionsketten zu unterbrechen. „Falls sich ein Bundesland dagegen entscheidet, rechtfertigt das nicht einen deutschlandweiten Aufruf. Das ist schlichtweg verantwortungslos. Wer im Steilhang hängt, wirft doch kein Seil weg.“