Anhörung im Landtag : Lösung im Streit um Bodycams in Sicht

Saarbrücken Zwar könnte es bald eine Einigung der Koalition im Streit um Bodycams in Wohnungen gehen. Mit der ursprünglichen Idee dürfte die aber fast nichts mehr zu tun haben – weil die rechtlichen Hürden extrem hoch sind.

So wird es vermutlich kommen. Die CDU steht bei der Polizeigewerkschaften im Wort, dafür zu sorgen, dass Bodycams auch in Wohnungen erlaubt werden. Während die Anhörung im Landtag lief, veröffentlichte die CDU-Fraktion ein gemeinsames Video des CDU-Innenpolitikers Raphael Schäfer mit den Vorsitzenden der Polizei-Gewerkschaften, in denen sich alle drei noch einmal dafür aussprechen. Der Schutz der Polizeibeamten stehe an oberster Stelle, sagte Schäfer auch in der Anhörung. Es wird daher am Ende wohl ein Gesetz geben, in dem etwas von Bodycams in Wohnungen steht – ob es den Beamten im Alltag wirklich hilft, ist eine andere Frage. Schäfer ließ in der Anhörung jedenfalls durchblicken, dass seine Fraktion sich nicht an den Entwurf des Innenministeriums klammern wird: „Wir kleben nicht an irgendeiner bisher gewählten Formulierung.“