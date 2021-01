Lockdown wird verlängert : Schulen und Kitas im Saarland bleiben geschlossen

Foto: dpa/Jan Woitas

Saarbrücken Die Bildungseinrichtungen sind bis 15. Februar zu. Ausnahme für Schüler der Abschlussklassen. Für sie gilt Präsenz-Unterricht.

Die Schulen und Kitas bleiben bis 14. Februar grundsätzlich geschlossen. Die Länder können aber selbst entscheiden, wann sie die Schüler wieder in die Klassenräume schicken. Darauf haben sich Bund und Länder am Dienstag geeinigt.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Schulisches Angebot im Saarbrücker Stadtteil Güdingen : Einige dürfen auch weiterhin zur Schule gehen

Im Saarland bleibt es bei der derzeitigen Regelung, wie Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Mittwoch mitteilte. Demnach müssen Schüler der Abschlussklassen die Schulbank drücken. Für jüngere Klassen gilt weiterhin: Unterricht zu Hause.

„Insbesondere mit Blick auf die jüngsten und noch wenig erforschten Coronavirus-Mutationen haben die Regierungschefinnen und -chefs der Länder und die Kanzlerin eine Verlängerung der Maßnahmen bis Mitte Februar beschlossen. Entsprechend des Beschlusses werden wir im Saarland die bisherigen Regelungen für Kitas und Schulen also zunächst fortführen“, sagte Streichert-Clivot.

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatte am späten Dienstagabend erneut an die Eltern appelliert, „ihre Kinder nicht in die Kita oder die Schule zu schicken, um auch dort eine größtmögliche Kontaktreduzierung zu erreichen“. Für Schüler und Kita-Kinder, die nicht anderweitig betreut werden können, etwa wegen der Berufstätigkeit der Eltern, stehen nach wie vor Betreuungsangebote zur Verfügung.

Streichert-Clivot betonte, dass die Öffnung der Bildungseinrichtungen Priorität haben müsse. „Wir brauchen in der Pandemie einen gesellschaftlichen Schutzschirm um Kitas und Schulen. Mit jedem Tag des eingeschränkten Zugangs zu Kitas und Schulen wachsen die Herausforderungen, auch in den Familien. Eltern sind in aller Regel keine ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen und stehen in der Krise häufig selbst unter Druck.“ Klar sei deshalb, dass es mehr Ressourcen brauche, sollten die Kitas und Schulen noch länger geschlossen bleiben.