Kostenpflichtiger Inhalt: Personalpoker bei Medienaufsicht : Überraschung bei Bewerbung um Direktoren-Posten der Medienanstalt

Die Landesmedienanstalt auf den Saarbrücker Saarterassen bekommt einen neuen Chef. Foto: Daniel Kirch

SAARBRÜCKEN Die große Koalition ist sich einig, dass die CDU-Abgeordnete Ruth Meyer neue Chefin der Landesmedienanstalt werden soll. Doch nun gibt es einen Überraschungskandidaten.

Für den vakanten Posten des Direktors der Landesmedienanstalt (LMS) gibt es drei Bewerber – darunter einen Überraschungskandidaten. Die große Koalition hatte sich bereits im vergangenen Oktober darauf festgelegt, dass die CDU-Abgeordnete Ruth Meyer (54) Nachfolgerin von Uwe Conradt (CDU) werden soll, der am 1. Oktober 2019 sein Amt als Saarbrücker Oberbürgermeister angetreten hatte. Meyers Wahl durch den Landtag galt bislang als ausgemachte Sache, sie soll am kommenden Mittwoch über die Bühne gehen.

Wie die SZ erfuhr, hat allerdings auch der stellvertretende Direktor der Landesmedienanstalt, Jörg Ukrow (59), seinen Hut in den Ring geworfen. SPD-Mitglied Ukrow, von 2008 bis 2012 Chef der Genossen im SPD-Kreisverband Saarbrücken-Land und nach wie vor ein wichtiger Ratgeber der Partei, ist ein ausgewiesener Medien-Experte. Der promovierte Jurist ist seit 2003 LMS-Vize. Zuvor hatte er elf Jahre lang das Medienreferat der Staatskanzlei geleitet. Im vergangenen Jahr sollte er eigentlich Leiter der Europa-Abteilung in der Thüringer Staatskanzlei werden. Nachdem das rot-rot-grüne Kabinett in Erfurt zugestimmt hatte, machte Ukrow aber einen Rückzieher – „aus persönlichen Gründen“, wie es hieß.

Die SPD hatte CDU-Frau Meyer im Oktober als „ernstzunehmenden Vorschlag“ bezeichnet. Er gehe davon aus, dass seine Fraktion dem Votum der CDU folgen werde, so SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon damals. Ob die SPD-Fraktion im Lichte von Ukrows Bewerbung bei ihrem Votum für Meyer bleiben wird, war am Donnerstag nicht zu erfahren: „Alles dazu wird am Montag in der Fraktionssitzung besprochen“, teilte die Fraktion lapidar auf SZ-Anfrage mit.

Dritte Bewerberin ist die aus dem Saarland stammende Filmemacherin und Regisseurin Teresina Moscatiello, die auch Geschäftsführerin einer Berliner Produktionsfirma ist. Moscatiello (44) studierte unter anderem Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Bochum und Regie an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin.

Die Festlegung der großen Koalition auf die CDU-Abgeordnete Meyer hatte massive Kritik der Opposition ausgelöst. CDU und SPD verteidigten ihre Erbhöfe, hatte die Linke kritisiert. Die Ausschreibung sei wertlos, wenn rund einen Monat vorher schon öffentlich verkündet werde, wer für den Posten vorgesehen ist. Die FDP vermutete, dass es zu Konkurrentenklagen kommen könne.

Hingegen hielt die CDU Meyer für eine gute Wahl. Die Partei verwies darauf, dass Meyer dem Landtags- Ausschuss für Bildung, Kultur und Medien sowie dem Medienrat der LMS angehöre und daher „bestens mit der Materie vertraut“ sei. „Sie hat Ahnung von Medien, sie hat Ahnung von Politik, und sie weiß vor allem, wie wir unser Land zum Beispiel in den Zukunftsfragen wie Gaming nach vorne bringen“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU).