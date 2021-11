Live-Ticker: Die Pläne der neuen Regierung : Verhandlungen über Koalitionsvertrag der Ampel stehen kurz vor Abschluss

Liveblog Saarbrücken Bis Weihnachten soll die erste bundesweite Ampelkoalition stehen. Dieses Ziel scheinen SPD, Grüne und FDP zu erreichen. Heute nehmen die Parteien die vielleicht wichtigste Etappe – sie stellen sie ihren Koalitionsvertrag vor.

Am Vormittag kam die Hauptverhandlungsrunde der drei Parteien zu ihrer abschließenden Sitzung zusammen. Nach dem Zeitplan der drei Parteien soll der bisherige Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in der Woche ab dem 6. Dezember im Bundestag zum Kanzler gewählt werden. Damit endet nach 16 Jahren die Ära von Angela Merkel (CDU), die bei der Bundestagswahl am 26. September nicht wieder kandidiert hatte. Die Koalitionsverhandlungen hatten am 21. Oktober begonnen, nachdem die drei Ampelparteien zuvor in Sondierungen den Grundstein dafür gelegt hatten.