Landeswahlausschuss lehnt Landesliste ab : Liste der Grünen im Saarland für Bundestag wohl nicht wählbar

Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Die Landeswahlleiterin sieht eklatante Verstöße bei der Listenaufstellung. Die Saar-Grünen kündigten Beschwerde beim Bundeswahlausschuss an.

Der Landeswahlausschuss des Saarlandes hat am Freitag einstimmig die Landesliste der Grünen für die Bundestagswahl am 26. September abgelehnt. Landeswahlleiterin Monika Zöllner empfahl zuvor dem Gremium, die Liste nicht zuzulassen, weil „schwere Wahlfehler“ begangen worden seien. Ausschlaggebend ist der Ausschluss der 49 Delegierten aus dem Ortsverband Saarlouis von der Wahlversammlung am 17. Juli. An diesem Tag hatten die Grünen eine neue Liste mit Jeanne Dillschneider an der Spitze aufgestellt.

Das Bundesschiedsgericht hatte zwei Tage davor die Saarlouiser Delegierten, die rund ein Drittel der stimmberechtigen Mitglieder ausmachen, wegen Formfehlers bei deren Versammlung zur Delegiertenwahl am 16. Mai in Saarlouis ausgeschlossen. Es begründete dies mit einem Verstoß gegen den Grundsatz der Parteiöffentlichkeit, weil zwei nicht-stimmberechtigte Mitglieder als Gäste nicht zugelassen waren. Das mag zwar nach der Parteisatzung der Fall sein, erklärte Zöllner, wahlrechtlich aber sei der Ausschluss der Delegierten von der Landeswahlversammlung ein „eklatanter Verstoß gegen das Demokratieprinzip“ gewesen. Mehrere Delegierte aus Saarlouis hatten unter anderem aus diesem Grund in einem Schreiben an die Landeswahlleiterin um eine intensive Prüfung der Landesliste gebeten.

Weil die Liste nicht zugelassen wurde, könnten die Grünen nun nicht per Zweitstimme gewählt werden. Allerdings kann gegen die Entscheidung des Gremiums Einspruch bei der Bundeswahlleitung eingelegt werden. „Es wird auf jeden Fall Beschwerde eingereicht“, sagte die kommissarische Landesgeschäftsführerin Nadja Doberstein am Freitag. Der Bundeswahlausschuss muss dann am Donnerstag kommender Woche eine Entscheidung treffen.

Die saarländische Landeswahlleiterin Monika Zöllner ließ die Landesliste der Grünen nicht zu. Foto: BeckerBredel

Umstritten war auch die Liste der Saar-Linken mit Spitzenkandidat Thomas Lutze. Zwei Parteimitglieder werfen Landeschef Lutze vor, die Mitgliederliste manipuliert zu haben, um seine Wiederwahl zu sichern – was Lutze und andere Parteimitglieder wiederum bestreiten. Der Landeswahlausschuss segnete die Liste am Freitag ab, weil Wahlrechtsverstöße nicht eindeutig belegt werden konnten.