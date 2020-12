Beratungen zum Doppelhaushalt 2021/22 im Saarland : Linksfraktion im Saar-Landtag will Verfassungsschutz auflösen

Saarbrücken In der zweiten Runde der Beratungen zum Doppelhaushalt 2021/22 im Saarland löste die Opposition erneut eine Kontroverse aus.

Verfassungsschutz und Beförderungen – das sind nur zwei Posten, die das Saar-Innenministerium stärken will. Der Doppelhaushalt 2021/22, über den der Landtag am Mittwoch beraten hat, macht dafür den Weg frei. Insgesamt rund 750 Millionen Euro stehen Innenminister Klaus Bouillon (CDU) in den kommenden beiden Jahren zur Verfügung: 371 in 2021 und 378 in 2022. Für Baumaßnahmen, den Sport und allen voran für die Polizei.