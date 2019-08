Linke-Kritik im Saar-Landtag : Teure Polizei-Großkontrollen in Saarbrücken mit magerer Ausbeute

Saarbrücken Parlamentarier Dennis Lander kritisiert Einsätze als wenig effektiv und zu teuer.

41 Großkontrollen der Polizei in Saarbrücken seit Jahresbeginn haben den Steuerzahler mehr als 440 011 Euro gekostet. Im Vergleich dazu stehe die Zahl der eingeleiteten Strafverfahren in keinem Verhältnis. So kommentiert der Landtagsabgeordnete Dennis Lander (Linke) die Ergebnisse einer Anfrage an die Saar-Regierung.