Politischer Aschermittwoch im Saarland Linken-Chefin Barbara Spaniol: „Alleinherrschende SPD kann vor Kraft kaum mehr gehen“

„Die alleinherrschende SPD kann vor Kraft kaum mehr gehen“ – mit dieser Spitze eröffnete Barbara Spaniol, Landesvorsitzende der Saar-Linken, den Politischen Aschermittwoch in der Gebläsehalle Neunkirchen. Saures verteilte sie auch bezüglich der Wahl des Behindertenbeauftragten, zu Wohnungsnot, Fachkräftemangel in Kitas und Krankenhaussterben: „Krankenhäuser gehören zurück in die Hand der Kommunen, statt sie weiter gnadenlos zu privatisieren.“ Angesichts von Personalnot brauche es Lösungen statt Schließungen, der Weiterbetrieb müsse jetzt gesichert werden.