Bildung : Linke fordert von CDU und SPD klare Ansage zu G8/G9

Saarbrücken Die Linke im Landtag hat von CDU und SPD verlangt, bei der Schulzeit an Gymnasien – also G8 oder G9 – Farbe zu bekennen.

In der großen Koalition gibt es derzeit keine Bestrebungen, zum neunjährigen Gymnasium zurückzukehren. Spaniol warf den Regierungsparteien vor, „mit ihrem sturen Festhalten am G8-Gymnasium das Land wieder einmal auf einen Sonderweg“ zu führen. Andere Länder waren zu G9 zurückgekehrt oder bieten an Gymnasien G8 und G9 an.