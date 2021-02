Verkehrspläne : Verkehrsentwicklungsplan: „Halbherzig und nicht ausfinanziert“

Ein Kritikpunkt am Verkehrsentwicklungsplan: Die Saarbahn werde nicht ausreichend ausgebaut. Foto: BECKER&BREDEL/bub

Saarbrücken Die Reaktionen auf den neuen Verkehrsentwicklungsplans (VEP) für den ÖPNV reichen von Lob bis zu heftiger Kritik. „Nichts grundsätzlich Neues, halbherzig, wenig innovativ und nicht ausfinanziert“, so reagierte Jochen Flackus, der wirtschafts- und verkehrspolitische Sprecher der Linksfraktion im Saarländischen Landtag, am Mittwoch auf den Entwurf, den Saar-Verkehrsministerin Anke Rhelinger (SPD) am Dienstag vorgestellt hatte (wir berichteten).

2019 seien noch Preissenkungen für Bus und Bahn bereits ab Anfang 2021 versprochen worden, nun soll es frühestens im Juli so weit sein, kritisiert die Linke. Das ungerechte Wabensystem werde nicht wirklich abgeschafft, sondern nur in den Hintergrund verbannt. Preissenkungen soll es vor allem für Schülerinnen und Schüler geben, wobei andere Regionen hier schon weiter seien und teilweise einen kostenlosen Schülerverkehr anbieten. Die Schlüsselfrage, wie der ÖPNV so attraktiv werden kann, dass er eine echte Alternative zum Auto darstellt und wieder deutlich mehr Menschen anlockt, bleibe Rehlinger schuldig. Neben kleineren Verbesserungen bleibe es bei zu teuren Preisen, die im Wettbewerb mit dem Auto oft nicht bestehen könnten, und zu schlechter Anbindung gerade im ländlichen Raum.

„Statt das Saarland als Modellregion für ein 365 Euro-Jahresticket anzumelden und ticketfreien Nahverkehr wie in Luxemburg zumindest zu erproben, bleibt die Ministerin beim Klein-Klein.“ Das „Verantwortungs-Wirrwarr im ÖPNV“ mit 17 verschiedenen Akteuren bleibe zudem bestehen. Die Linke fordert außerdem eine landesweite Steuerung von „On-Demand-Verkehr“ im ländlichen Raum. Offen sei schließlich, wann und in welchem Umfang der „kraftlose“ Plan umgesetzt werden könne, da die Verkehrsministerin darauf hoffe, dass 90 Prozent der Kosten in Höhe von 355 Millionen Euro vom Bund übernommen werden, ohne dass es konkrete Förderzusagen gäbe.

Die AfD-Fraktion im Saar-Landtag bemängelt insbesondere die Vernachlässigung grenzüberschreitender Verbindungen nach Frankreich und Luxemburg. Die Verlängerung der Niedtalbahn nach Bouzonville aus dem VEP herauszunehmen sei „nicht nachvollziehbar“, da die Strecke für eine schnelle Realisierung einer Bahnstrecke nach Luxemburg unverzichtbar sei. Auch der weitere Ausbau der Saarbahn komme zu kurz, insbesondere der Ausbau nach Forbach und die Anbindung des Campus der Saar-Universität an die Saarbrücker Innenstadt.

Die Plattform „Mobilität SaarLorLux e.V.“ freut sich, dass viele ihrer Vorschläge Eingang in den VEB gefunden hätten. Sie mahnt aber an, nun sehr zügig Fördermittel des Bundes zu beantragen. „Für die Plattform Mobilität hat die Reaktivierung von Bahnstrecken absoluten Vorrang. Damit können viele neue Fahrgäste für den ÖPNV gewonnen werden und besonders die Saarbahn hätte die Perspektive, nach vielen Jahren Stillstand eine Erweiterung zu erfahren“, heißt es. In einem nächsten Schritt müsse auch die Linienführung des Busverkehrs „neu gedacht“ werden hin zu Verkehren, die zwischen Wohn- und Gewerbegebieten zu den nächsten Bahnhaltepunkten und Busbahnhöfen pendeln. Man müsse zudem alles dafür tun, den Güterverkehr auszubauen, gerade im Hinblick auf große Gewerbeansiedlungen wie SVolt in Überherrn, nennt die Plattform ein Beispiel. Beim Ausbau des grenzüberschreitenden Verkehrs gebe es weiter Nachholbedarf im Bahn- und Busbereich. „Besonders in Richtung Trier und die Region an der Nahe brauchen wir einen Übergangstarif zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz und eine bessere Kooperation“.