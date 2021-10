Wie es jetzt weitergeht : „Vertrauensbruch“: Diskussion über Fraktionsausschluss von Barbara Spaniol

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Linksfraktion will Barbara Spaniol ausschließen, 90 Minuten beriet die Fraktion am Montag über den Antrag. Doch was genau wird ihr vorgeworfen?