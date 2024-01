„Echtes Lebensretter-Projekt“ Leitstelle im Saarland soll bald tausende medizinisch geschulte Ersthelfer für Wiederbelebung alarmieren können

Der Rettungsdienst im Saarland setzt große Hoffnungen in ein am Donnerstag gestartetes Projekt zur Handy-basierten Alarmierung medizinischer geschulter Ersthelfer. Bei einem Notfall mit vermutetem Herz-Kreislauf-Stillstand sollen ab sofort parallel zu Notarzt und Rettungswagen auch jene registrierten Ersthelfer alarmiert werden, die sich gerade in der Nähe des Notfalls aufhalten. Sie sollen mit der Reanimation beginnen, bis der Rettungsdienst eintrifft.