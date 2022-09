Regionaler Leitartikel : Beim Saarland fehlt Scholz bisher noch der „Wumms“

Der Bundeskanzler hat es nicht leicht. Zwischen den großen Fragen von Krieg und Frieden, von Wohlstand und Rezession soll er sich auch noch um die Probleme eines kleinen Bundeslandes am Rande der Republik kümmern.

Gut, dass er sich am Donnerstag eine Stunde Zeit genommen hat, um sich die Probleme des Saarlandes anzuhören.

Man fragt sich aber, warum er es in dem anschließenden Statement weitgehend bei Allgemeinplätzen über Krieg, Energie und den Strukturwandel beließ. Da war kein „Wumms“, den er bei anderer Gelegenheit gerne bemüht. Hoffentlich ging es hinter verschlossenen Türen konkreter und verbindlicher zu. Rehlingers Wort vom „Arbeitsprozess“ lässt das vermuten. Bei der Stahlindustrie zum Beispiel ist klar, dass der Bund mit gewaltigen Summen wird einsteigen müssen. Die Branche muss rund drei Milliarden Euro investieren, um künftig CO 2 -frei produzieren zu können. Das Saarland aber wird den 30-Prozent-Anteil der Förderung, von dem bisher die Rede ist, nicht aus dem Haushalt tragen können.

Natürlich war es von der CDU-Opposition allzu durchsichtig, von Scholz und Rehlinger Dinge einzufordern, die die Union früher selbst nicht auf die Reihe bekommen hat. Aber was hinderte Scholz daran, kraftvoll zu bestätigen, was im Koalitionsvertrag an eh schon Positivem für das Saarland steht, etwa eine stärkere Verteilung der Fördermittel nach Bedürftigkeit oder eine Entschuldung der Kommunen? Gilt das überhaupt noch?