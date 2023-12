Neue Bildungsstudie Kommt nach dem Pisa-Schock der Pisa-Ruck?

Mehrere Lehrerverbände im Saarland haben auf die besorgniserregenden Ergebnisse der neuen Pisa-Studie reagiert. Der Erhebung zufolge haben deutsche Schüler im internationalen Vergleich noch nie so schlecht abgeschnitten wie in der am Dienstag veröffentlichten Pisa-Erhebung – der ersten nach dem Ende der Corona-Pandemie. Rund 30 Prozent der 15-Jährigen haben demnach in Mathematik, dem zentralen Testbereich, nicht einmal das Mindestkompetenzniveau erreicht, im Lesen sind es rund 26 Prozent, in den Naturwissenschaften etwa 23 Prozent.