8-Jähriger musste zurück in erste Klasse Bübinger Eltern kritisieren im „Spiegel“ Zustände an Saar-Schule

Dies sei für so junge Schüler nicht machbar, beklagt Sascha Hilgert, Architekt und Vater einer Tochter, die ebenfalls die zweite Klasse der Grundschule in Bübingen besucht. Deshalb hatte er gemeinsam mit weiteren Eltern bereits im Dezember 2022 einen Brandbrief an Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) verfasst (wir berichteten). „Seit diesem Schuljahr kämpft unsere (zweite) Klasse und unsere ganze Schule mit massivem Lehrermangel. Wir als Eltern sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem wir das so nicht mehr hinnehmen werden“, schrieb unter anderem Sascha Hilgert stellvertretend für die Bübinger Eltern der Klasse 2.1.