Saarbrücken Das Pflegepersonal im Saarland ist deutlich häufiger krankgeschrieben als andere Berufsgruppen. Das zeigt eine Untersuchung der Krankenkasse IKK Südwest, die auf Daten ihrer Versicherten beruht.

Im Schnitt fielen die Beschäftigten von Krankenhäusern und Altenpflege-Einrichtungen im vergangenen Jahr 26,5 Tage krankheitsbedingt aus – 5,5 Tage länger als Beschäftigte in anderen Berufen.

Auffällig sei dabei ein weiterer Anstieg psychischer Erkrankungen, insbesondere bei jüngeren Pflegebeschäftigten, teilte die Kasse mit. Dies zeige, wie gravierend die Lage in der Pflege mittlerweile auch für die psychische Gesundheit der Beschäftigten im Saarland sei. Aber auch die Zunahme von Gewalt gegenüber Pflegekräften trage massiv zur psychischen Belastung bei, erklärte Kassenvorstand Prof. Jörg Loth. „Durch verbale und tätliche Übergriffe von Patienten und Angehörigen wird nicht nur das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt, sondern vor allem durch mögliche psychische Folgen ein Anstieg von Krankenstand und Fluktuation provoziert.“

Erkrankungen der Psyche sind in der Pflege mit knapp 20 Prozent die zweithäufigste Ursache für Krankschreibungen nach Muskel-Skelett-Erkrankungen (21 Prozent). Jüngere Pflegebeschäftigte zwischen 20 und 40 Jahren sind besonders betroffen: Bei ihnen stieg die Zahl der Tage mit Krankenschein seit 2017 um 13 Prozent. „Zeitdruck und Dauerlauf belasten offensichtlich auch die Gesundheit der jüngeren Beschäftigten immer mehr, was mich auch mit Blick auf die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten bedenklich stimmt“, erklärte IKK-Chef Loth.

Grundvoraussetzung für ein attraktiveres Berufsbild sei die Gesundheit der Beschäftigten. Hier hätten die Politik und insbesondere die Landesregierung wichtige Schritte unternommen. Jetzt aber müsse es stärker darum gehen, im Saarland noch mehr für gesunde Arbeitsbedingungen zu sorgen. Saarländische Pflegekräfte sind fast zwei Tage häufiger krankgeschrieben als Pflegepersonal in Hessen und Rheinland-Pfalz. Einen der Hauptgründe für die verhältnismäßig hohen Krankenstände in der Pflege im Saarland sieht Loth in den hohen Saar-Zahlen bei chronischen Volkskrankheiten wie Rückenleiden und Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems, deren Entstehung durch Stress begünstigt werde und immer mehr auch junge Saarländerinnen und Saarländer betreffe.