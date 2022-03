Landtagswahl 2022 : Dritte Umfrage sieht SPD im Saarland weiter vorn

Berlin ARD und ZDF hatten den Trend schon gesehen. Jetzt bestätigt auch das Insa-Institut für „Bild am Sonntag“: Im Saarland ist ein Wechsel wahrscheinlich. Die SPD liegt bei der Landtagswahlumfrage eine Wochen vor der Wahl klar vorn. Und eine kleine Partei zittert jetzt wieder mehr.

Eine Woche vor der Landtagswahl im Saarland liegt die SPD einer dritten Umfrage zufolge klar vor der CDU des amtierenden Ministerpräsidenten Tobias Hans. Nach ARD (Donnerstag) und ZDF (Freitag) meldet auch das Insa-Institut am Wochenende einen klaren Vorsprung der SPD vor der CDU. Bei den kleinen wird es knapp, die Grünen, die das ZDF besser gesehen hatte, fallen bei Insa wieder auf fünf Prozent und liegen so auf der Kippe, wie schon die FDP.

In der Umfrage, die die „Bild am Sonntag“ veröffentlicht, kommen die Sozialdemokraten mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger in dieser Woche auf 39 Prozent. Die Union erreicht 31 Prozent. Grüne und FDP liegen demnach jeweils bei 5 Prozent, die AfD bei 6 Prozent der Stimmen. Die Linkspartei könnte nach dem Parteiaustritt Oskar Lafontaines den Wiedereinzug in den Landtag verfehlen, sie liegt bei 4 Prozent. Inwieweit die Austrittserklärung Lafontaines am 17. März die Umfrageergebnisse beeinflusst hat, ist allerdings fraglich. Die Umfrage wurde vom 14. bis zum 17. März durchgeführt.