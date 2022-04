Amtliches Wahlergebnis liegt vor : Jetzt amtlich: Saar-Grüne verpassen Einzug in den Landtag hauchdünn

Die Grünen wollten die Stimmen neu auszählen lassen, doch konkrete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten gab es nicht. Seit Mittwochvormittag ist das Ergebnis amtlich.

Bei einer Sitzung im Landespolizeipräsidium in Saarbrücken hat der Landeswahlausschuss das amtliche Endergebnis der Landtagswahl vom 27. März festgestellt. Für die Grünen ermittelte das Gremium ein Ergebnis von 4,99502 Prozent. Das entspricht genau dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis, das die Landeswahlleitung am Wahlabend um 21.52 Uhr mitgeteilt hatte. Damit ist die Partei offiziell an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert.

Die Grünen hatten per Anwaltsschreiben an die Landeswahlleiterin am Tag nach der Wahl zunächst eine Neuauszählung gefordert. Die Gemeindewahlleiter und Gemeindewahlausschüsse sahen hierfür jedoch keine Notwendigkeit. „Konkrete Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten bei der Durchführung der Landtagswahl sind weder vorgetragen worden noch sonst ersichtlich“, sagte Landeswahlleiterin Monika Zöllner am Mittwoch vor dem Landeswahlausschuss.