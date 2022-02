Fragen und Antworten zur Wahl : Landtagswahl Saarland 2022: Umfragen, Termine, Kandidaten – alle Infos im Überblick

Update Das Saarland wählt im März 2022 einen neuen Landtag. Nach den überraschenden Erfolgen der SPD bei der Bundestagswahl im Saarland könnte es auch im Land zu einem Regierungswechsel kommen. Hier finden Sie alle Informationen zur Landtagswahl in der Übersicht.

Wird SPD-Politikerin Anke Rehlinger die neue Ministerpräsidentin im Saarland oder kann Tobias Hans die CDU zum Erfolg führen? 2022 wählen die Saarländerinnen und Saarländer einen neuen Landtag. Derzeit regiert die CDU in einer Großen Koalition zusammen mit der SPD. Doch nach das könnte sich ändern. Bei der Bundestagswahl 2021 hat die SPD alle Direktmandate im Saarland gewonnen. Jetzt hofft die Partei auf einen ähnlichen Erfolg im Land.

Wann findet die Landtagswahl 2022 im Saarland statt?

Der neue Landtag des Saarlandes wird am Sonntag, dem 27. März 2022 gewählt. Bürger können ihre Stimme dann zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr in den Wahllokalen abgeben. Auch eine Briefwahl ist möglich. Informationen dazu lesen Sie weiter unten.

Wie funktioniert die Landtagswahl im Saarland?

Die Landtagswahl im Saarland ist eine sogenannte Verhältniswahl. Wählerinnen und Wähler haben dabei genau eine Stimme. Damit wählen sie die Wahllisten einer Partei: die Landesliste und die Wahlkreisliste. Auf diesen Wahlkreislisten stehen die Kandidaten der Parteien in den jeweiligen Wahlkreisen.

Landtagswahl im Saarland 2022: So läuft sie ab

Je nach Stimmanteil steht dann einer Partei eine entsprechende Anzahl an Sitzen im Landtag zu. Dieser hat insgesamt 51 Sitze. 41 davon werden mit den Personen aus den Wahlkreislisten besetzt. Die restlichen zehn über die Landeslisten der Parteien.

Die Position auf den Listen bestimmt die Reihenfolge, nach der die Kandidaten in den Landtag einziehen. Hinzu kommt für die Parteien, dass sie mindestens fünf Prozent der gültigen Wählerstimmen erreichen müssen, um in den Landtag einziehen zu dürfen – die sogenannte Sperrklausel.

Welche Wahlkreise gibt es bei der Wahl im Saarland?

Laut Landeswahlordnung sollen „Die Wahlbezirke nach den örtlichen Verhältnissen so abgegrenzt werden, dass den Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl möglichst erleichtert wird.“

Wer ist bei der Landtagswahl im Saarland wahlberechtigt?

Wählen darf am 27. März 2022:

Wer steht zur Wahl?

Die AfD tritt allerdings ohne Landesliste an. Eigene Mitglieder hatten diese Liste zurückgezogen. Hintergrund ist ein Streit um AfD-Politiker Josef Dörr. Mehr zu den Hintergründen lesen Sie hier .

Wie funktioniert die Briefwahl im Saarland?

Wählerinnen und Wähler im Saarland können ihre Stimme auch per Briefwahl abgeben. Dazu müssen Sie den Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte bzw. des Wahlbriefs ausfüllen und bei Ihrer zuständigen Gemeindeverwaltung abgeben. Das geht schriftlich, per E-Mail oder Fax und persönlich vor Ort. Der Antrag ist bis zwei Tage vor der Wahl bis 18.00 Uhr möglich.

Die ausgefüllten Briefunterlagen mit dem Stimmzettel muss bis zum Wahlsonntag um 18.00 Uhr bei der Wahlleitung vorliegen, damit Ihre Stimme zählt. Sie können den Stimmzettel auch vorab persönlich in Ihrer Gemeindeverwaltung ausfüllen.

Landtagswahl im Saarland: Aktuelle Umfrageergebnisse

Die CDU von Ministerpräsident Tobias Hans ist laut einer Erhebung vom Februar 2022 wieder deutlich näher an die SPD herangerückt. Dies geht aus einer vom Datendienstleister Wahlkreisprognose veröffentlichten Trendanalyse hervor. Allerdings verlieren demnach sowohl SPD als auch CDU in der Wählergunst.

In Führung liegt nach wie vor die SPD mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger mit 34 Prozent. Das ist allerdings ein Verlust von vier Prozentpunkten im Vergleich zur Umfrage im Dezember. Auch die CDU verliert, aber nur einen halben Prozentpunkt, und kommt auf 33 Prozent.

Die meisten kleineren Parteien können dagegen zulegen. Sieben Prozent der Befragten würden bei der Landtagswahl die AfD wählen, das ist derselbe Wert wie in der vergangenen Erhebung. Die Linke käme mit fünf Prozent (1 Prozent zugelegt) wieder in den Landtag, Grüne und FDP erreichen in der Trendanalyse jeweils 6,5 Prozent (+0,5). Für die Freien Wähler würden sich vier Prozent (+1) entscheiden.