Alternativen sollen verstärkt erforscht werden : Landtag will weniger Tierversuche im Saarland

Landtag will weniger Tierversuche im Saarland

Jahr für Jahr kommen im Saarland über 20 000 Tiere für Tierversuche zum Einsatz. Das soll sich ändern, fordert der Landtag.

Bei der Entwicklung neuer Medikamente und Therapiemöglichkeiten sollen Forscher im Saarland in Zukunft weniger auf Tierversuche zurückgreifen müssen. Eine entsprechende Resolution beschloss der Landtag am Mittwoch auf Antrag der Großen Koalition. Ziel müsse es sein, Tierversuche durch alternative Methoden mittelfristig überflüssig zu machen.

Die Universität des Saarlandes und das Helmholtz-Institut für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) verfügten über einen starken und erfolgreichen Wirkstoffforschungsbereich, heißt es in dem Landtags-Beschluss. Zusammen mit dem IT-Schwerpunkt der Uni und Start-ups seien wichtige Voraussetzungen für einen weiteren Ausbau der Forschung an Alternativmethoden erfüllt. In den vergangenen fünf Jahren seien bereits 400 000 Euro für diesen Zweck investiert worden.