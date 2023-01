ÖPNV im Saarland : Freie Fahrt für Junge-Leute-Ticket

Saarbrücken Für junge Menschen im Saarland soll das Bus- und Bahnfahren günstiger werden. Der Landtag hat sich heute einstimmig für das Junge-Leute-Ticket ausgesprochen. Voraussichtlich ab Mai sollen Schüler und Azubis mit dem Ticket für rund 30 Euro im Monat bundesweit den Nahverkehr nutzen können.

Die SPD-Fraktion im Saar-Landtag lobte das Junge-Leute-Ticket und wies auf die hohe finanzielle Entlastung für Familien durch das Ticket hin. So sparen laut SPD Schüler rund 220 im Jahr und Azubis und Freiwilligendienstleistende sogar rund 343 Euro im Jahr gegenüber aktuell gültigen Tarifen. „Das spürt man im Geldbeutel“, sagt die SPD-Abgeordnete Reka Klein. Darüber hinaus sei das neue Ticket aber auch eine Chance für mehr Klimaschutz und durch die günstigen Preise für mehr soziale Teilhabe. „Mit den Junge-Leute-Ticket schenken wir Jugendlichen aber auch mehr Unabhängigkeit. Mehr Unabhängigkeit vom Eltern-Taxi“, so Klein. Das neue Ticket mache Bus und Bahn so attraktiv wie nie zuvor, so die SPD-Abgeordnete.