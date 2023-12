Bund und Land teilen sich Förderung Landtag plant Subventionen in Millionenhöhe für Ansiedlung der Wolfspeed-Chipfabrik

Die Saar-Regierung will die Ansiedlung der Wolfspeed-Chipfabrik in Ensdorf mit Subventionen in einer Größenordnung von 154 Millionen Euro unterstützen. Das geht aus dem Entwurf für den Notlagen-Beschluss des Landtags für 2023 und 2024 hervor. Das Wirtschaftsministerium erklärte auf Anfrage, dies sei ein Planwert, die endgültige Förderung stehe erst fest, wenn der Bescheid des Bundes vorliegt. Bund und Land teilen sich die Förderung im Verhältnis 70:30. Die Gesamtförderung der Ansiedlung mit rund 600 Jobs könnte also über 500 Millionen Euro betragen.