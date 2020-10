Landtag im Saarland : Linke macht Druck bei Gesetz für mehr Rechte des Parlaments

Saarbrücken Schon im April waren sich die Fraktionen im Saar-Landtag einig, dass es ein Gesetz brauche, das der Landesregierung die alleinige Entscheidungs-Kompetenz bei Corona-Maßnahmen nimmt. Mehr Kontroll- und Beteiligungsrechte für das Parlament, lautete der Tenor.

„Uns geht es natürlich zu langsam“, sagte am Montag Oskar Lafontaine, Fraktionschef der Linke. „Wir würden es begrüßen, wenn die Regierunsgfraktionen endlich zu Potte kämen.“ Seine Fraktion hatte in der Parlamentssitzung im September einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. Das „Infektionsschutz-Parlaments-Kontrollgesetz“ sieht vor, dass die Regierung zwar sofort entscheiden kann, das Parlament sich damit aber im Nachhinein befassen muss. Gegebenfalls kann der Landtag Einwände erheben oder die Entscheidung aufheben. Die CDU und die SPD hatten sich nach erster Lesung enthalten, der Entwurf wurde zur weiteren Beratung in den Ausschuss übergeben. In der Arbeitsgruppe habe man zwar eingesehen, „dass man etwas tun muss“, sagte Lafontaine. Man versuche, einen gemeinsamen Entwurf zustande zu bringen. Zu viel Zeit sei aber verstrichen. Das Prinzip „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“ werde ziemlich ausgedehnt.