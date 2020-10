Landtag im Saarland : Opposition lehnt Doppelhaushalt weiter ab

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Während CDU und SPD im Saar-Landtag im Entwurf das richtige Instrument zur Bewältigung der Corona-Krise sehen, verweisen Linke und AfD auf unabsehbare Entwicklungen.

Nachdem Finanzminister Peter Strobel (CDU) den Entwurf des Doppelhaushalts für die Jahre 2021/22 am Dienstag im saarländischen Landtag vorstellte, erfolgte am Mittwochmorgen die Aussprache in erster Lesung im Plenum.

Die Opposition wurde schnell deutlich. Die Linksfraktion bezeichnete den Doppelhaushalt als „falsch“. Seine Fraktion begrüße zwar den geplanten Personalaufwuchs in den Verwaltungen, in der Justiz, bei der Polizei und im Bildungsbereich, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Linke, Jochen Flackus. Ausdrückliches Lob gab es auch dafür, dass das Land für einen gewissen Zeitraum die „Schwarze Null“ durch die zeitweise Aussetzung der Schuldenbremse aufgibt. Doch der Haushaltsentwurf sei geprägt von „Licht und Schatten“. Der Linke fehlt es an konkrete Ideen in Leit-Investitionen. „Nur Cispa reicht nicht aus“, sagte Flackus und brachte, wie in jüngeren Debatten bereits, Investitionen in die Medizintechnik ins Spiel. Darüber sei aber „noch nicht einmal“ diskutiert worden. Das Saarland sei auch mit Blick auf die Investitionsquote abgehängt. Durchschnittlich würden in Deutschland 600 Euro pro Person und Jahr investiert. In Bayern seien es 925 Euro, im Saarland „nur 388 Euro“. Die Regierung müsse endlich handeln, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen.

Ein Doppelhaushalt in dieser Zeit mache auch deswegen wenig Sinn, weil die wirtschaftliche Entwicklung kaum zu kalkulieren sei. „Die Zahlenentwicklungen gleichen einer Glaskugel.“ Die Belastungen einer zweiten oder gar dritten Corona-Welle seien nicht absehbar – ein erneuter Nachtragshaushalt umso wahrscheinlicher. „Und Regieren mit Nachtragshaushalten ist kein gutes Regieren.“ Er warnte auch davor, zu früh zur Schuldenbremse zurückzukehren, die seine Fraktion sowieso abgeschafft sehen will.

Auch AfD-Fraktionschef Josef Dörr wies darauf hin, dass die Folgen der Corona-Pandemie nicht abzusehen seien. Das Saarland habe in den vergangenen Jahren gespart, keine Schulden gemacht. Mit dem Ergebnis, dass dringende Investitionen nicht getätigt worden seien. „Wir haben nicht in Schulen, Krankenhäuser, Straßen oder den ÖPNV investiert. Das sind die tatsächlichen Schulden, die wir heute haben.“ Gleichzeitig unterstellte Dörr der Regierung, die Corona-Pandemie zu „missbrauchen, um durch den Doppelhaushalt die Schuldenbremse zu umgehen“. Er sieht dahinter „wahltaktische“ Beweggründe.

Der parlamentarische Geschäftsführer der Regierungsfraktion CDU, Stefan Thielen, hält den Doppelhaushalt hingegen für einen „mutigen“ Schritt. Natürlich sei es ein enormer Kraftakt für Land und Kommunen, sagte der Christdemokrat. Weil das Land aber in den vergangenen Jahren gut konsolidiert habe, „sind wir in der Lage, die Situation angemessen zu stemmen“. Der Entwurf sei keine „Politik aus der Klamottenkiste“. Er mache das Saarland zukunftssicher. Und nur mit dem Doppelhaushalt könne das Land die Krise bewältig. Für seine Fraktion habe die „Schwarze Null“ im Übrigen nie im Fokus gestanden. Die Schuldenbremse sei aber das richtige Instrument, verteidigte Thielen. Sie schaffe Flexibilität und Planungssicherheit in Krisenzeiten.

Ähnlich äußerte sich seine Koalitionskollegin, die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Petra Berg. Der Doppelhaushalt bedeute „Planungssicherheit für das Land, Kommunen, Verbänden und Institutionen. Er ist das richtige Instrument.“ Für eine generationengerechte Zukunft in drei Schritten: Den Wirtschaftsstandort Saarland stärken, etwa mit dem Beteiligungsfonds. Damit würden Arbeitsplätze gesichert und Unternehmen vor Pleiten bewahrt. Zweitens, die Bildung stärken. Der Doppelhaushalt kehre unter anderem den Stellenabbau bei den Lehrkräften um. „351 zusätzliche Lehrer werden Schulen dauerhauft zur Verfügung stehen.“ Der dritte Schritt sei das „Wohnen und Leben im Einklang mit unserer Umwelt“. Die Entwicklung ländlicher Räume werde weiter ausgebaut, fast 14 Millionen Euro seien bis 2022 dafür eingeplant.

Der Haushaltsentwurf der Landesregierung sieht insgesamt Ausgaben von 4,97 Milliarden Euro für 2021 und 5,07 Milliarden Euro für 2022 vor. Dafür nimmt das Land Geld auf: 394 Millionen Euro im kommenden Jahr und 258 Millionen Euro im Jahr darauf. Normalerweise steht die Schuldenbremse dem entgegen. Der Landtag aber hatte im Juni bescheinigt, dass es sich bei der Corona-Pandemie um eine außergewöhnliche Notsituation handelt. Diese hebt die Schuldenbremse auf. Dies geschah vor allem im Rahmen eines „Sondervermögens“ zur Bewältigung der finanziellen Folgen der Pandemie. Im Juni hatte der Landtag den Weg freigemacht für einen 2,1 Milliarden teuren Nachtragshaushalt. In den kommenden zwei Jahren muss das Land also neben den Schulden für den Doppelhaushalt auch Kredite in Höhe von rund 1,2 Milliarden aufnehmen. Diese Schulden sollen ab 2025 über 30 Jahre getilgt werden. Jährlich sind das rund 47 Millionen Euro. Dazu kommen jährlich 80 weitere Millionen Euro, um die bisherige Schuldenlast abzutragen (etwa 16 Milliarden Euro derzeit), sowie weitere 20 Millionen Euro pro Jahr für den Saarlandpakt. Dem Sondervermögen werden jährlich Mittel aus dem Haushalt zugeführt, um die Tilgung zu tätigen.