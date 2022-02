Landtag im Saarland : „Wir alle sind bestürzt, schockiert und tieftraurig“ – Plenarsitzung beginnt mit Schweigeminute

Saarbrücken Der Landtag des Saarlandes gedachte am Mittwochmorgen den beiden getöteten Polizisten.

Der 29 Jahre alte Polizeikommissar und die 24 Jahre alte Polizeianwärterin, die aus Freisen und Homburg stammten, waren am 31. Januar während einer Fahrzeugkontrolle bei Kusel erschossen worden. Als mutmaßliche Täter sitzen zwei Männer aus dem Saarland wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord in Untersuchungshaft. Die Tat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Männer mit der Tat Jagdwilderei verdecken wollten. Der Oberkommissar war am Dienstag im saarländischen Freisen beigesetzt worden. Seine Kollegin wird an diesem Mittwoch beigesetzt.