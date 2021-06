Kurzarbeitergeld während der Pandemie : Saar-Landtag fordert Ende der Doppelbesteuerung von Grenzgängern

Saarbrücken Fraktionsübergreifend hat der Landtag am Donnerstag die Landesregierung aufgefordert, gegen die doppelte Belastung von Grenzpendlern, die Kurzarbeitergeld erhalten, einzutreten.

Etwa 15 000 Arbeitnehmer im Saarland seien davon betroffen, sagte SPD-Politiker Eugen Roth. Sie erhalten vom deutschen Staat Kurzarbeitergeld. Das wird offiziell zwar nicht besteuert, da es unter das Sozialrecht fällt. Eine fiktive Steuerzahlung wird allerdings einkalkuliert. Das Geld wird netto ausgezahlt. In Frankreich werden die Grenzgänger dann nochmals zur Kasse gebeten. Dort wird das Kurzarbeitergeld gemäß des französischen Steuerrechts versteuert. Die Grenzgänger „werden in der Tat zwei Mal bestraft“, kritisierte Barbara Spaniol (Linke). Viele befänden sich dadurch in einer prekären finanziellen Lage. „Manchen fehlen bis zu 400 Euro im Monat. Das schafft Not und Frust.“