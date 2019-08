Erste Landtagssitzung nach der Sommerpause : Bleiben künftig Geschäfte im Saarland an Feiertagen zu?

Saarbrücken Nach dem Homburger Präzedenzfall an Mariä Himmelfahrt befasst sich das Parlament in Saarbrücken generell damit.

Die Reaktionen auf den verkaufsoffenen Feiertag in Homburg zu Mariä Himmelfahrt am 15. August waren heftig: über gelassene Zustimmung bis strikte Ablehnung. Erstmals hatten in der saarpfälzischen Kreisstadt Geschäfte an einem saarländischen Feiertag zum Einkauf geladen. Damit wollten die Gewerbetreibenden Zweibrücken auf pfälzischer Seite Paroli bieten, wo seit Jahren mit einem Saarländertag der Feiertag begangen wird, der im Nachbarland keiner ist. Damit wollte Homburg Kundenströme im Saarpfalz-Kreis halten. Es kam zu einem Shopping-Duell.