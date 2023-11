Wie lassen sich Kinder vor Missbrauch und Gewalt schützen? Landtag einstimmig für besseren Kinderschutz im Saarland

„48 Kinder werden jeden Tag Opfer von sexueller Gewalt in Deutschland. Alleine 2022 haben 101 Kinder ihr Leben verloren, weil Erwachsene sie getötet haben. Das zieht einem den Magen zusammen. Aber es bringt nichts die Augen davor zu verschließen“, sagt Reka Klein, sozialpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Emotional wurde am Mittwochmorgen im Landtag des Saarlandes über den Schutz von Kindern vor Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung debattiert. Doch Landtag und Landesregierung haben nicht nur diskutiert, sondern am Ende auch einstimmig ein Gesetz mit zahlreichen Maßnahmen verabschiedet, um Kinder besser zu schützen und unentdeckten Kindesmissbrauch, der in den meisten Fällen im direkten familiären Umfeld stattfinde, künftig besser aufzudecken. „Wahrscheinlich können wir leider nicht jeden Fall von Missbrauch verhindern“, sagt Sozialminister Magnus Jung (SPD), „aber unser Kinderschutzgesetz soll die Gesellschaft so verändern, dass Missbrauch weniger häufig vorkommt und dass, wenn etwas passiert, früher geholfen werden kann.“