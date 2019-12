Letzte Plenardebatte 2019 : Lage bei Gusswerken Hauptthema im Saar-Landtag

Saarbrücken Die Landesregierung muss den 600 von Jobverlust betroffenen Beschäftigten der Gusswerke helfen. Das will der Landtag heute beschließen.

In seiner letzten Plenarsitzung in diesem Jahr debattieren die Abgeordneten des saarländischen Landtags heute (4. Dezember) ab 9 Uhr unter anderem über die aktuelle Lage bei den Gusswerken Saarbrücken. Darüber hinaus steht ein Gesetzentwurf der Linken zu Tariftreue und Mindestlöhnen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Saarland sowie ein Antrag von CDU und SPD, die Kinderrechte im Grundgesetz festzuschreiben, auf der Tagesordnung. Die AfD-Fraktion will beantragen, dass der Ausbau der Windkraftenergie im Saarland gestoppt werden soll.