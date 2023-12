Landtag beschließt Notlage und gibt 1,5 Milliarden Euro für Strukturwandel frei Transformationsfonds: Bürde oder Chance für die Zukunft?

Saarbrücken · Nach langen Debatten hat der Landtag des Saarlandes am Montag eine außergewöhnliche Notsituation festgestellt und so den Weg für 1,5 Milliarden Euro an Fördergeldern aus dem kreditfinanzierten Transformationsfonds frei gemacht. In welche Projekte soll das Geld fließen?

18.12.2023 , 16:24 Uhr

Der saarländische Landtag hat für die Jahre 2023 und 2024 eine außergewöhnliche Notsituation festgestellt. Nun sollen bis 2024 insgesamt 1,5 Milliarden Euro an Fördergeldern aus dem schuldenbasierten Transformationsfonds in die vom Strukturwandel betroffene saarländische Wirtschaft fließen. Foto: BeckerBredel

Darf und soll sich das Saarland verschulden, um dringende Strukturwandelprojekte im Land anzustoßen und zu unterstützen? Welche Investitionen in die öffentliche Infrastruktur und welche Fördermaßnahmen für die Wirtschaft sind es wert, dass der Staat sie mit geborgtem Geld finanziert? Und wie gerecht ist das Schuldenmachen überhaupt gegenüber den kommenden Generationen von Saarländerinnen und Saarländern, die heutige Kredite künftig tilgen und dafür Zinsen zahlen müssen?