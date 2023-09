Landtag beschließt Gleichstellung von Hilfsdiensten Künftig häufiger Freistellung und Lohnfortzahlung für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Bisher gibt es für Helferinnen und Helfer des Deutsches Rotes Kreuzes (DRK), des Malteser Hilfsdienstes (MHD), des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und der Deutschen-Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) bei Einsätzen eine Arbeitsfreistellung mit einer Lohnfortzahlung. Allerdings nur, wenn es sich bei den Einsätzen um Katastrophenhilfe (zum Beispiel eine Flut) oder eine Großschadenslage (Brandfall) handelte. Unterstützungs- oder Betreuungseinsätze waren nicht vom SBKG abgedeckt. Sprich: Wollen Helferinnen und Helfer an solchen Einsätzen teilnehmen, zum Beispiel an einen Einsatz an einer Teststation in der Coronapandemie, mussten sie dafür ihren Urlaub opfern und bekamen keine Lohnfortzahlung. Helferinnen und Helfer der Feuerwehren oder des THW allerdings schon. Eine Ungleichbehandlung, so alle Landtagsfraktionen.