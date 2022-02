1300 Euro steuerfrei : Landtag beschließt heute Corona-Prämie für saarländische Beamte

Saarbrücken Die Abgeordneten stimmen heute darüber ab. Zudem sollen die Gehälter der Staatsdiener im Dezember um 2,8 Prozent steigen.

Die rund 18 000 Beamten des Landes und der Kommunen erhalten spätestens mit den Bezügen für März eine steuerfreie Corona-Prämie von 1300 Euro und im Dezember ein Gehaltsplus von 2,8 Prozent. Das wird der saarländische Landtag am Mittwoch beschließen. Er überträgt damit die Tarifeinigung für die Angestellten des Landes eins zu eins auf die Beamten. Pensionäre erhalten das prozentuale Plus, aber keine Corona-Prämie.

Die Prämie dient laut Gesetz „zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die COVID-19-Pandemie“. Sie wird an alle Beamten ausbezahlt, die am Stichtag 29. November 2021 in einem aktiven Dienstverhältnis standen.