Debatte um illegale Migration Grenzkontrollen, zur Not Aufnahmestopp – Chef der Saar-Landkreise für harte Schritte

Die Landkreise haben sich mit weitreichenden Forderungen in die Debatte um die Begrenzung der Zuwanderung eingeschaltet und einen „befristeten nationalen Aufnahmestopp“ ins Spiel gebracht. Der Deutsche Landkreistag (DLT) legte ein entsprechendes Papier am Dienstag vor Beginn der Verhandlungen von Bundesregierung, Ländern und Bundestags-Union zur Sicherheits- und Migrationspolitik vor. Die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit der Kommunen sei erschöpft. Es brauche eine „Wende in der Migrationspolitik“, erklärte der Spitzenverband von 294 Landkreisen in Deutschland.