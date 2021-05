Heftige Kritik an Fraktionschef : Linken-Vorstand fordert Lafontaines Parteiaustritt

Saarbrücken Der Streit zwischen Partei- und Fraktionsführung im Saarland spitzt sich weiter zu. Auch Lafontaines Stellvertreterin Astrid Schramm wird zum Rückzug aufgefordert. Hintergrund sind Vorwürfe gegen Landeschef Thomas Lutze, der erneut für den Bundestag kandidieren will.

In einer Pressemitteilung schreibt die Landesführung der Partei: „Oskar Lafontaine und Astrid Schramm sind die treibenden Kräfte in der seit Jahren praktizierten innerparteilichen Schlammschlacht zu Lasten der Partei. Es ist aus Sicht des Landesvorstandes ‚eine Frage des Anstandes’, wenn sie ihre Parteimitgliedschaft aufgeben sowie ihre Landtagsmandate zurückgeben. Keine Partei kann dauerhaft ein derartiges öffentliches Auftreten verkraften.“

Lafontaine hatte Lutze in der Vergangenheit immer wieder massiv attackiert. Hintergrund sind Vorwürfe gegen den Landesvorsitzenden, Wahllisten manipuliert zu haben. Der Bundestagsabgeordnete Lutze will an diesem Sonntag in Neunkirchen erneut für Platz eins der Landesliste für die Bundestagswahl kandidieren. Lafontaine hingegen sagte kürzlich: Die Partei habe nur eine Zukunft, wenn sie sich „personell neu aufstellt, das gilt besonders für künftige Wahlen“. Bei der Listenaufstellung will er den Landtagsabgeordneten Dennis Lander unterstützen. „Ich unterstütze jeden Vorschlag, der nicht in die Betrügereien der vergangenen Jahre verstrickt war“, sagte Lafontaine.