Anstieg der Infektionszahlen : Landesregierung will kurzfristig über Corona-Einschränkungen entscheiden

Landesregierung will kurzfristig über Corona-Einschränkungen entscheiden

Saarbrücken Ministerpräsident Tobias Hans ist für einen „harten Lockdown“.

Bereits am Freitag will die saarländische Landesregierung darüber entscheiden, welche Konsequenzen die zuletzt gestiegenen Infektionszahlen für das Saarland haben. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) nannte die Situation am Donnerstagabend „alarmierend“.