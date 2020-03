Landesregierung reagiert auf die Epidemie : Das Saarland schnürt ein Anti-Corona-Paket

Ein historisches Bild: Monika Bachmann (am Rednerpult) hält als Gesundheitsministerin eine Regierungserklärung. Die Corona-Krise macht es möglich. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Landesregierung reagiert mit einem Bündel von Maßnahmen auf die Epidemie. Verkündet wird es von der Gesundheitsministerin.

Küsschen links, Küsschen rechts – mit diesem herzlichen Ritual zur Begrüßung soll erst einmal vorbei sein. Es ist allerdings eine Einschränkung, die für viele vergleichsweise leicht zu akzeptieren sein wird. Was Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Mittwoch ansonsten präsentierte, um die Ausbreitung des Coronavirus im Saarland einzudämmen, hat ein ganz anderes Kaliber. Keine Großveranstaltungen mehr, weniger Klassenfahrten, eine kürzere Vorlesungszeit an den Hochschulen und noch mehr.

Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatte in der Kabinettssitzung am Dienstagvormittag vorgeschlagen, ein Anti-Corona-Paket zu schnüren. Stunden später, um 17.40 Uhr, landete in den E-Mail-Postfächern der Ministerbüros die Bitte des zuständigen Referatsleiters aus der Staatskanzlei, „in Ihrem Verantwortungsbereich sämtliche Punkte zusammenzutragen, die zu einer Verlangsamung der Pandemie sinnvoll erscheinen“. Das gelte „ausdrücklich für sämtliche in Betracht kommende Maßnahmen“. Dafür hatten die Beamten gut eine Stunde Zeit. Um 20 Uhr tagten die Staatssekretäre. Erst kurz vor Mitternacht ging die Runde auseinander, dann stand das Maßnahmenpaket. Darin finden sich viele Arbeits- und Prüfaufträge an die Ministerien und Gesundheitsämter.

Am Mittwochmorgen um acht Uhr tagte das Kabinett, um alles zu beschließen, bereits eine Stunde später trat der Landtag zusammen. Die Regierungserklärung dort gab aber nicht wie bei früheren Krisen (Bergbau-Krise 2008 oder Flüchtlingskrise 2015) der Ministerpräsident ab, sondern Gesundheitsministerin Bachmann. Was für sich genommen schon historisch ist: Im digitalen Archiv der Landtagsprotokolle, das bis 1980 zurückreicht, ist keine einzige Regierungserklärung eines Gesundheitsministers verzeichnet.

Bachmann trat mit besorgter Miene ans Rednerpult. „Alle wissen, dass wir uns in einer ernsten Situation befinden“, sagte sie. Eine Ausnahmesituation sei es nicht wegen der Zahl der Infizierten, sondern weil jetzt eine ganze Reihe von Maßnahmen getroffen werden müssten, die den Alltag spürbar verändern werde. Dazu gehört zweifellos auch diese: „Wir haben die Krankenhäuser aufgefordert, planbare Operationen zu verschieben, um Kapazitäten in den nächsten acht Wochen bereitzuhalten“, sagte Bachmann. Sollten die Kapazitäten in den Akutkrankenhäusern irgendwann erschöpft sein, sollen Corona-Patienten auch in Reha-Kliniken behandelt werden. Zudem wurde vorsorglich in allen 22 Kliniken die Zahl der Beatmungsplätze abgefragt. Es sind 549.

In der Landtagsdebatte gab es für die Landesregierung Unterstützung. Selbst AfD-Fraktionschef Josef Dörr sagte, das Maßnahmenpaket sei „in Anbetracht der Umstände das Menschenmögliche“. Aus Sicht der Linken-Abgeordneten Astrid Schramm zeigt die jetzige Diskussion aber, dass das Gesundheitssystem aufgrund jahrelanger Ökonomisierung nicht gut auf eine solche Krise vorbereitet ist. So seien Einzelzimmer mit Vorschleusen in den Kliniken aus Kostengründen weitgehend abgeschafft worden, Schutz-Ausstattung sei knapp. Auch werde nun der Personalmangel offensichtlich. Der CDU-Abgeordnete Raphael Schäfer warf Schramm daraufhin vor, politisches Kalkül aus einer schwierigen Situation zu ziehen. Das sei „unterirdisch“ und „verantwortungslos“.

Der SPD-Politiker Magnus Jung mahnte dazu, die Größe der Herausforderung zu erkennen. Notwendige Maßnahmen kosteten Geld. „In diesem Zusammenhang möchte ich das Wort Schuldenbremse gar nicht hören“, sagte Jung. Die Lehre müsse sein, für Krisen künftig mehr Geld für Notfallreserven und besondere Kapazitäten auszugeben, auch im Gesundheitssystem. Zu vieles sei für Normalzeiten geplant, finanziert und organisiert gewesen, aber das Leben bestehe nicht nur aus Normalzeiten.

Dörr sagte, man müsse jetzt „auf das Schlimmste“ gefasst sein. Ihm werde angst und bange, wenn täglich 18 000 Pendler aus Lothringen unkontrolliert ins Saarland kämen. „Da nutzen unsere Maßnahmen nur wenig, wenn wir das nicht in den Griff kriegen“, sagte er.