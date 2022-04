Vereidigung im Landtag : Saar-Landtag stimmt neuer SPD-Landesregierung zu – Minister vereidigt

Update Die Landesregierung des Saarlandes ist komplett und seit Dienstagmorgen offiziell in Amt und Würden. Der Landtag stimmte dem Personaltableau einstimmig zu.

Der saarländische Landtag hat am Dienstag der Ernennung der Ministerinnen und Minister zugestimmt. SPD und AfD stimmten für das Personaltableau, die CDU-Fraktion enthielt sich.

Anschließend wurden die Regierungsmitglieder vereidigt. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger war bereits am Montag nach ihrer Wahl vereidigt worden. Das neue Kabinett im Überblick:

Neu in der Regierung sind somit Magnus Jung, Petra Berg und – als größte Überraschung – Jakob von Weizsäcker, der in der Vergangenheit unter anderem als Chefvolkswirt des damaligen Bundesfinanzministers und heutigen Kanzlers Olaf Scholz gearbeitet hatte.

Am Nachmittag will sich das Kabinett zu seiner ersten Sitzung in der Staatskanzlei treffen.