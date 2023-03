Cappuccino-Prinzip für saarländische Kommunen Landesregierung fördert Dorfentwicklung mit 28 Millionen Euro

Die Fördergelder, die die Kommunen in den nächsten Jahren beantragen können, setzen sich dabei aus Mitteln der EU, des Bundes und des Saarlandes zusammen und stammen aus dem ELER-Förderprogramm (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes). Die Förder-Allianz zwischen Umwelt- und Innenministerium, die bereits seit 2019, also noch in Zeiten der großen Koalition im Saarland, geschlossen wurde, habe sich dabei besonders bewährt, betonen Jost und Berg. Der Anlass für die Kooperation und die Aufstockung der Fördergelder sei gewesen, dass sich viele der finanzschwachen Kommunen im Saarland zuvor ihren Eigenanteil nicht hatten leisten können. „Die hohen Eigenanteile von zum Beispiel 35 Prozent waren zuvor für viele Kommunen nicht aufzubringen“, sagt Minister Jost. Es nütze den Kommunen nichts, Förderprogramme mit 35 Prozent Eigenanteil anzubieten, wenn sich diese nur 10 Prozent der Kosten leisten könnten. Das habe sich in den Jahren seit 2019 durch das Cappuccino-Förder-Prinzip geändert. So seien im Zeitraum 2019 bis 2023 insgesamt 163 kommunale Projekte angegangen und 100 umgesetzt worden, erklärt der Innenminister. Rund 22 Millionen Euro an Fördergeldern seien so in den ländlichen Raum geflossen.