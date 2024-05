Außerordentlicher Landesparteitag So will die Saar-FDP weitere Belastungen für Bürger verhindern

FDP-Landeschef Oliver Luksic betonte in seiner kämpferischen und mit viel Applaus bedachten Rede, dass es „gut ist, dass die FDP in Berlin regiert“, da sie bei allen Bestrebungen für mehr Klimaschutz für einen in der Saar-Industrie wichtigen Mix von E-Mobilität und Verbrennungsmotor stehe und Fahrverbote ablehne. Für den Bau und die Sanierung maroder Straßen, Brücken und den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) forderte Luksic im Saarland doppelt so viele Investitionen wie bisher. Und mit Blick auf die gleichzeitige Kommunal- und Europawahl am 9. Juni verlangte der FDP-Landeschef eine „starke Mitte“ statt rechter und linker Populisten: „Frau Wagenknecht findet Putin auch super, nicht nur die AfD.“