Landesparteitag der SPD in Völklingen Esra Limbacher ist neuer Generalsekretär der SPD-Saar

Seit Samstag hat die Saar-SPD einen neuen obersten Wahlkämpfer und Organisator. Der 34 Jahre alte Bundestagsabgeordnete Esra Limbacher wurde mit 88,85 Prozent der Stimmen zum neuen Generalsekretär gewählt. Limbacher schwor seien Genossen auf die kommenden Kommunalwahlen ein und kündigte Veränderungen an. „Ich will unseren Landesverband zum modernsten in ganz Deutschland machen“, so Limbacher, „ich will, dass wieder mehr neue Mitglieder in die SPD eintreten. Vor allem mehr Menschen aus dem Handwerk, Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund.“ Der neue Generalsekretär teilte aber auch in Richtung CDU aus. Diese erstarre vor dem Problem Strukturwandel im Saarland „wie das Toscaninchen vor der Schlange“, sagte er mit einem Seitenhieb auf CDU-Parteichef Stephan Toscani.